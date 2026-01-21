DroneShield Aktie mit Kursrutsch - -6,86 % - 21.01.2026

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,3750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1750 € entspricht. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,86 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -9,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +10,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +32,01 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,89 % 1 Monat +47,11 % 3 Monate -9,27 % 1 Jahr +510,77 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die kürzlich um 9,81% gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Bewertung der Aktie, die als überteuert gilt. Es wird spekuliert, dass der Kurs unter 2 Euro fallen könnte, während einige auf eine Trendwende hoffen. Gewinnmitnahmen werden als normal in einem unsicheren Marktumfeld angesehen, was zu gemischten Gefühlen über die zukünftige Entwicklung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd. € wert.

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.