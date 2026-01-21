Börsenstart Europa - 21.01. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 30.897,86 PKT und steigt um +0,78 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +6,06 %, AIXTRON +4,84 %, Aurubis +3,69 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -5,20 %, RENK Group -2,99 %, PUMA -1,85 %

Der DAX steht bei 24.636,02 PKT und gewinnt bisher +0,21 %. Top-Werte: BASF +2,72 %, Henkel VZ +2,29 %, Continental +1,96 % Flop-Werte: Qiagen -3,08 %, Bayer -1,32 %, Deutsche Telekom -0,90 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.647,94 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,84 %, Elmos Semiconductor +2,23 %, SMA Solar Technology +1,96 %

Flop-Werte: Qiagen -3,08 %, HENSOLDT -1,59 %, United Internet -1,54 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.877,43 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,82 %, BASF +2,72 %, Adyen Parts Sociales +1,84 %

Flop-Werte: DANONE -7,60 %, Bayer -1,32 %, Deutsche Telekom -0,90 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 5.359,29 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,33 %, voestalpine +1,93 %, Wienerberger +1,26 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,46 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,44 %, Raiffeisen Bank International -1,03 %

Der SMI bewegt sich bei 13.155,60 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,68 %, Kuehne + Nagel International +1,50 %, Sika +1,35 %

Flop-Werte: Logitech International -4,92 %, Nestle -0,91 %, Zurich Insurance Group -0,59 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.056,80 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +4,39 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,82 %, STMicroelectronics +2,17 %

Flop-Werte: DANONE -7,60 %, ENGIE -1,30 %, Eurofins Scientific -1,04 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.969,93 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,21 %, Sandvik +1,92 %, Essity Registered (B) +1,83 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,53 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,53 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,30 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.500,00 PKT und steigt um +1,85 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,05 %, Viohalco +1,01 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,53 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,06 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,72 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,62 %