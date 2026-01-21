Toyota Motor Aktie im Ausverkauf - 21.01.2026

Obwohl die Toyota Motor Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,95 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Toyota Motor Aktie. Mit einer Performance von -5,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Toyota Motor Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die Toyota Motor Aktie damit um -1,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Toyota Motor um 0,00 % gewonnen.

Toyota Motor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat -6,96 % 3 Monate +13,95 % 1 Jahr +14,83 %

Informationen zur Toyota Motor Aktie

Es gibt - Toyota Motor Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

Toyota Motor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Toyota Motor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Toyota Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.