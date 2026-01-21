    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GoodData kündigt die Einführung des MCP-Servers zur Durchführung von End-to-End-Analysen durch KI an

    Kombination von MCP, Analytics-as-Code und LLMs zur Automatisierung der Analyseausführung in Softwaregeschwindigkeit

     

    SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 21. Januar 2026 / GoodData, ein führender Anbieter von KI-Analytik und Decision Intelligence, gab heute die Einführung seines MCP-Servers bekannt. Während Unternehmen KI zunehmend in der Analytik einsetzen, sind die meisten Tools weiterhin auf die reine Abfragegenerierung beschränkt, sodass Teams Kennzahlen, Dashboards und Geschäftslogik manuell verwalten müssen. Der MCP-Server hebt KI über die reine Analyse hinaus und ermöglicht eine gesteuerte, durchgängige Ausführung von Analysen über den gesamten Prozess hinweg – mit einer 10- bis 50-fach schnelleren Wertschöpfung.

     

    Der MCP-Server wurde für KI-Entwickler sowie BI- und Datenteams entwickelt, die Analysen mit KI schneller erstellen und verwalten möchten. Er ermöglicht es KI, Analysen auf die gleiche Weise wie ein erfahrenes menschliches Team zu erstellen und durchzuführen, jedoch schneller und ohne Engpässe im Betriebsablauf.

     

    Mithilfe des Model Context Protocol (MCP) können KI-Agenten und große Sprachmodelle (LLMs) direkt mit GoodData verbunden werden und Analysen über den gesamten Lebenszyklus hinweg durchführen. Sie können mit kontrollierten Analyse-Assets arbeiten, darunter semantische Modelle, Kennzahlen, Dashboards und Warnmeldungen, ohne auf Screenshots, SQL-Kopieren-und-Einfügen oder anfällige UI-Workflows angewiesen zu sein. In der Praxis bedeutet dies, dass Analyseprozesse und agentenbasierte Workflows automatisch durch KI erstellt, aktualisiert und ausgeführt werden können, wobei dieselben Regeln und Kontrollen wie für menschliche Benutzer gelten.

     

    „Analytik war nie durch Fragen begrenzt, sondern durch die Umsetzung“, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. „Mit dem MCP-Server verwandeln wir Analytik in ein ausführbares System, womit KI im Einklang mit den Governance-Vorgaben sicher betrieben werden kann. Dies verändert grundlegend, wie schnell Unternehmen KI-Analytik aufbauen, anpassen und skalieren können.“

     

    Von der KI-gestützten Analyse bis zur Ausführung von Analysen

     

    Der MCP-Server von GoodData verlagert KI von der Interaktion mit der Analytik hin zur Ausführung innerhalb der Analytik. Anstatt KI auf Dashboards oder Abfrageoberflächen aufzubauen, stellt MCP die Analytik als ausführbare Infrastruktur bereit.

