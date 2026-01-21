    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRockwell Automation AktievorwärtsNachrichten zu Rockwell Automation

    Rockwell Automation

    Innovative Softwarelösungen für die Elektrofahrzeug-Fertigungsanlage von Lucid in Saudi-Arabien

    Rockwell Automation - Innovative Softwarelösungen für die Elektrofahrzeug-Fertigungsanlage von Lucid in Saudi-Arabien
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    FactoryTalk MES und lokaler Support für die Förderung der Elektrofahrzeugproduktion und Personalentwicklung im Einklang mit der Vision 2030 von Saudi-Arabien

    DAMMAM, SAUDI-ARABIEN, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Lucid, dem Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, intensiviert wird, um seine wachsende Produktionsstätte im Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen. Als erster Fahrzeugfertigungsstandort des Landes markiert die Anlage in King Abdullah Economic City (KAEC) einen historischen Meilenstein.

    Rockwell Automation to power Lucid’s EV manufacturing facility in Saudi Arabia with advanced software solutions

    Lucid implementiert Softwarelösungen der Enterprise-Klasse von Rockwell Automation, einschließlich der FactoryTalk MES-Software (Manufacturing Execution System), um den Produktionsbetrieb in sämtlichen Bereichen (allgemeine Montage, Lackierung, Metallstanzen, Karosserie und Antriebsstrang) zu verwalten und zu optimieren. Die FactoryTalk MES-Plattform bietet Echtzeittransparenz, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle über den gesamten Betrieb hinweg und ermöglicht so die Produktion zukünftiger Mittelklassefahrzeuge.

    „Die Einführung von FactoryTalk MES bei Lucid ist ein strategischer Schritt, mit dem messbare Ergebnisse in Bezug auf betriebliche Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit einhergehen", sagt Ahmad Haydar, Country Leader bei Rockwell Automation in Saudi-Arabien. „Unsere Software hilft Lucid dabei, seine ehrgeizigen Produktionsziele zu erreichen und gleichzeitig eine nahtlose Integration in globale Lieferketten sowie Compliance mit lokalen Standards zu gewährleisten. Dies ist ein stolzer Moment für Rockwell Automation und ein Beleg für unser Engagement, die Vision 2030 des Königreichs durch fortschrittliche Fertigungstechnologien und Personalentwicklung zu unterstützen."

    Neben der Software ist das lokale Team von Rockwell Automation in Saudi-Arabien auch für Präsenz- und virtuelle Schulungen zuständig. Diese Partnerschaft umfasst maßgeschneiderte Sitzungen, in denen sich saudische Fachkräfte modernste Kenntnisse rund um die Elektrofahrzeugherstellung aneignen, und bringt somit qualifizierte Mitarbeitende hervor, die nachhaltiges industrielles Wachstum vorantreiben und dazu beitragen werden, die Vision 2030 des Königreichs zu realisieren.

    „Rockwell Automation hat uns als zuverlässiger Partner auf dem gesamten Weg begleitet, von unserer Fabrik in Arizona bis zur Expansion in Saudi-Arabien", sagt Faisal Sultan, President of Middle East bei Lucid. „Dank der Softwarelösungen und lokalen Expertise können wir die Produktion skalieren und zugleich die höchsten Qualitäts- und Innovationsstandards einhalten, die unsere Kunden erwarten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, während wir die Fertigung erstklassiger Elektrofahrzeuge in der Region ausbauen."

    Über Rockwell Automation
    Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866079/Rockwell_Automation_Lucid.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-innovative-softwarelosungen-fur-die-elektrofahrzeug-fertigungsanlage-von-lucid-in-saudi-arabien-302666200.html

    Die Rockwell Automation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 343,4EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.





    1 im Artikel enthaltener Wert
