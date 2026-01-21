    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold-Explosion, Japan-Krise und der Anti-Trump-Trade!

    Vor allem Investoren aus Japan flüchten derzeit in Gold, während die Risikoprämien für japanische Staatsanleihen immer weiter steigen - jetzt kommt also die Rechnung für die extreme Geldpolitik in Japan!

    Gold steigt im asiatischen Handel um 130 Dollar - und das hat auch mit der Japan-Krise zu tun sowie dem Anti-Trump-Trade! Vor allem Investoren aus Japan flüchten derzeit in Gold, während die Risikoprämien für japanische Staatsanleihen immer weiter steigen - jetzt kommt also die Rechnung für die extreme Geldpolitik in Japan! US-Finanzminister Bessent hat den Anstieg der japanischen Renditen als Ursache des gestrigen Abverkaufs an den Märkten bezeichnet - das stimmt natürlich nicht, denn Faktor Nummer eins dürfte die Grönland-Auseinandersetzung mit der EU sein. Gestern wurde an der Wall Street 1,2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung vernichtet (mehr als der Kaufpreis für Grönland betragen dürfte!). Macht Trump in Davos heute den TACO?

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Webinar mit Till Kleinlein - hier anmelden (22.01., 19Uhr):
    https://pro.finanzmarktwelt.de/trading-webinar-anmeldung

    3. Goldpreis steigt 130 Dollar in 8 Stunden – Grönland, Japan, Polen

     

    Das Video "Gold-Explosion, Japan-Krise und der Anti-Trump-Trade! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Gold-Explosion, Japan-Krise und der Anti-Trump-Trade! Gold steigt im asiatischen Handel um 130 Dollar - und das hat auch mit der Japan-Krise zu tun sowie dem Anti-Trump-Trade!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     