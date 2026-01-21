Gold steigt im asiatischen Handel um 130 Dollar - und das hat auch mit der Japan-Krise zu tun sowie dem Anti-Trump-Trade! Vor allem Investoren aus Japan flüchten derzeit in Gold, während die Risikoprämien für japanische Staatsanleihen immer weiter steigen - jetzt kommt also die Rechnung für die extreme Geldpolitik in Japan! US-Finanzminister Bessent hat den Anstieg der japanischen Renditen als Ursache des gestrigen Abverkaufs an den Märkten bezeichnet - das stimmt natürlich nicht, denn Faktor Nummer eins dürfte die Grönland-Auseinandersetzung mit der EU sein. Gestern wurde an der Wall Street 1,2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung vernichtet (mehr als der Kaufpreis für Grönland betragen dürfte!). Macht Trump in Davos heute den TACO?

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Webinar mit Till Kleinlein - hier anmelden (22.01., 19Uhr):

https://pro.finanzmarktwelt.de/trading-webinar-anmeldung

3. Goldpreis steigt 130 Dollar in 8 Stunden – Grönland, Japan, Polen

Das Video "Gold-Explosion, Japan-Krise und der Anti-Trump-Trade! " sehen Sie hier..