ThyssenKrupp - Aktie steigt rasant +6,65 % - 21.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,65 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,635€, mit einem Plus von +6,65 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ThyssenKrupp einen Gewinn von +2,80 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +1,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,24 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,52 % 1 Monat +9,02 % 3 Monate +2,80 % 1 Jahr +220,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, die aktuell um die 10 Euro schwankt. Anleger zeigen sich optimistisch über die Kursentwicklung und die Abspaltung von TKMS, während Pensionsverpflichtungen und die Stahl-Sparte als Belastungen wahrgenommen werden. Die Unsicherheit über den Verkauf an indische Investoren sorgt für gemischte Meinungen, wobei einige Mitglieder Chancen in den verschiedenen Unternehmenssegmenten sehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,62 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.