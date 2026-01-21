    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    Schlägt Thermo Fisher zu?

    Qiagen: Übernahmegerüchte schicken die Aktie auf Kursachterbahn

    Übernahmegerüchte um den Diagnostikspezialisten Qiagen sorgten am Dienstag für einen rekordverdächtigen Kursanstieg. Am Mittwoch kommt die Aktie wieder etwas zurück. Was ist dran an dem Deal?

    • Qiagen-Aktie steigt um 20% wegen Übernahmegerüchte.
    • Rückgang um 5% am Mittwoch nach Kurs-Hit.
    • Potenzielle Käufer aus USA sondieren Interesse.
    Schlägt Thermo Fisher zu? - Qiagen: Übernahmegerüchte schicken die Aktie auf Kursachterbahn
    Foto: Rafael Henrique - picture alliance

    Die Aktie des Diagnostikspezialisten Qiagen hat sich in den letzten Tagen als wahrer Kurs-Hit entpuppt. Nach einem Anstieg von bis zu 20 Prozent am Dienstag kletterte der Kurs des Unternehmens zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch von 47 Euro - der stärkste Tageszuwachs seit mehr als zwei Jahrzehnten. Am Mittwoch kühlt sich die Euphorie vorerst ab und die Aktie fällt bis zum Mittag um rund 5 Prozent.

    Auslöser für den Anstieg sind Übernahmegerüchte, die sich durch die Nachricht verstärkten, dass Qiagen derzeit strategische Optionen prüft, die auch den Verkauf des DAX-Konzerns umfassen könnten.

    Laut Berichten von Bloomberg arbeitet Qiagen mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufiges Interesse von mehreren potenziellen Käufern sondiert. Unter diesen Interessenten sollen sich auch strategische Käufer aus den USA befinden. Obwohl die Gespräche noch in einer frühen Phase stecken, sorgt die Aussicht auf eine mögliche Transaktion für viel Aufsehen. 

    Qiagen

    -3,72 %
    +15,37 %
    +15,97 %
    +7,65 %
    -7,42 %
    -14,87 %
    -12,70 %
    +86,37 %
    +1.800,67 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE

    Die Geschichte wiederholt sich: Bereits im November 2019 kursierten Gerüchte über ein bevorstehendes Geschäft mit Thermo Fisher, das jedoch in den folgenden Monaten scheiterte. Ähnliche Übernahmegespräche tauchten in den darauffolgenden Jahren auf, etwa 2022 mit Bio Merieux, jedoch ohne Bestätigung von Seiten des Unternehmens.

    Jefferies-Analyst Tycho Peterson betont in einem Update zur Aktie den Wert des Qiagen-Portfolios, das aus verschiedenen, gut positionierten Bereichen besteht. Er hebt besonders die fortschrittlichen diagnostischen Lösungen wie QuantiFERON hervor, das weltweit führende Testverfahren für latente Tuberkulose, das mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz eines der erfolgreichsten Produkte im Portfolio ist.

    Diese und weitere schnell wachsende Produkte könnten ein hohes Übernahmepotenzial bieten. Seine Analyse der Summe der Einzelteile (SOTP-Analyse) stützt die Einschätzung, dass Qiagen bei einer möglichen Übernahme einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar oder etwa 60 US-Dollar pro Aktie erzielen könnte.

    Besonders lukrativ sind die diagnostischen Lösungen, die rund 39 Prozent des Portfolios ausmachen. QuantiFERON ist mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz eines der erfolgreichsten Produkte im Portfolio. 

    Schwung in das Thema Übernahme könnte vor allem der Abgang von Qiagen-CEO Thierry Bernard bringen. Bernard hatte bereits im November angekündigt, das Unternehmen zu verlassen, sobald ein Nachfolger gefunden sei. 

    Für Qiagen selbst ist der steigende Kurs ein positives Signal. Trotz eines Verlusts von rund 18 Prozent im letzten Jahr dürfte der jüngste Anstieg die Anleger wieder optimistischer stimmen. Das Unternehmen, das mehr als 500.000 Kunden weltweit betreut, darunter Pharmaunternehmen und klinische Labore, bleibt ein bedeutender Akteur im Bereich der Diagnostik. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 45,33EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
