Nemetschek Aktie unter Verkaufsdruck - 21.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Nemetschek Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,65 % im Minus. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 74,35€, mit einem Minus von -1,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nemetschek Verluste von -29,42 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um -17,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,59 % verloren.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,73 % 1 Monat -20,29 % 3 Monate -29,42 % 1 Jahr -31,19 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,59 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Nemetschek SE Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.01.2026 / 08:55 CET/CEST Dissemination of a …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 21.01.2026 / 08:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.