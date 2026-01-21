    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -1,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -1,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,27 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,08 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +9,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,54 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,83 %
    1 Monat +18,78 %
    3 Monate +56,08 %
    1 Jahr +101,70 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Bayer Aktie, die kürzlich um über 6% auf etwa 44 Euro stieg. Anleger hoffen auf positive Entscheidungen des US Supreme Court zu Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die den Kurs weiter beeinflussen könnten. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der politischen Unsicherheit in den USA. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Überhitzung hin, während Spekulationen über Übernahmeangebote durch US-Pharmafirmen die Bewertung der Aktie zusätzlich beeinflussen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,44 Mrd. € wert.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -1,24 %
    +9,83 %
    +18,78 %
    +56,08 %
    +101,70 %
    -24,44 %
    -20,82 %
    -56,56 %
    +196,64 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



