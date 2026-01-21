Bayer Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -1,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,27 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +9,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,54 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,83 % 1 Monat +18,78 % 3 Monate +56,08 % 1 Jahr +101,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Bayer Aktie, die kürzlich um über 6% auf etwa 44 Euro stieg. Anleger hoffen auf positive Entscheidungen des US Supreme Court zu Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die den Kurs weiter beeinflussen könnten. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der politischen Unsicherheit in den USA. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Überhitzung hin, während Spekulationen über Übernahmeangebote durch US-Pharmafirmen die Bewertung der Aktie zusätzlich beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,44 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.647 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

