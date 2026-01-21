RENK Group Aktie heute im Minus - 21.01.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -13,15 % zu verkraften.

Die RENK Group Aktie ist bisher um -2,78 % auf 58,65€ gefallen. Das sind -1,68 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,65€, mit einem Minus von -2,78 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +11,84 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,17 % 1 Monat +14,90 % 3 Monate -13,15 % 1 Jahr +166,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die in den letzten Tagen über 9% verloren hat. Analystenmeinungen sind stark divergierend, mit Herabstufungen auf 53 € und Kurszielen bis zu 76 €, was zu Verunsicherung führt. Kritiker sehen die Herabstufungen als unbegründete Panikmache an, während technische Analysen zeigen, dass der Kurs bei 62 € immer wieder abverkauft wird. Einige Anleger betrachten die Situation als Kaufgelegenheit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,86 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.