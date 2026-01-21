Heute am 21.01.2026: BYD Aktie im Rampenlicht

Am heutigen Handelstag konnte die BYD Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,22 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,800€, mit einem Plus von +2,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -8,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -0,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine negative Entwicklung von -0,83 % erlebt.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,65 % 1 Monat +5,42 % 3 Monate -8,47 % 1 Jahr -7,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BYD Aktie, die in den letzten Tagen gefallen ist. Anleger zeigen sich besorgt über die Volatilität, während einige vermuten, dass Gewinnmitnahmen und Marktunruhe die Gründe sind. Die Handelsumsätze bleiben stabil, was auf eine gelassene Reaktion der Anleger hindeutet. Zudem wird die Bewertung von BYD und die mögliche Abspaltung der Batteriesparte thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd. € wert.

BYD bleibt in einer Bodenbildungsrange gefangen und konnte einen Ausbruch zuletzt nicht bestätigen.

BYD bleibt in einer Bodenbildungsrange gefangen und konnte einen Ausbruch zuletzt nicht bestätigen.

Nun ist es raus! Die Bundesregierung legt die E-Förderung neu auf. Bis zu 6.000 EUR können Gering- und Mittelverdiener für einen Stromer oder Hybrid als Umweltförderung beantragen. Das Jahreseinkommen darf bei Haushalten ohne Kinder 80.000 EUR nicht …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.