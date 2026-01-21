    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 21.01.2026

    Am 21.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +2,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von +2,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 98,10, mit einem Plus von +2,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TKMS Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,94 %.

    Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +1,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +44,85 % erlebt.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,00 %
    1 Monat +43,76 %
    3 Monate +2,94 %
    1 Jahr +0,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TKMS Aktie, die kürzlich einen Trendbruch erlebte. Anleger sind gespalten: Einige halten langfristig, während andere die schwache Struktur und die Möglichkeit eines Rückgangs betonen. Technische Indikatoren zeigen kurzfristig Verkaufssignale, während der Tageschart stabilere Kaufempfehlungen gibt. Der geringe Freefloat wird als Ursache für die hohe Volatilität angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,32 Mrd. € wert.

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +3,65 %
    +1,00 %
    +43,76 %
    +2,94 %
    +9,11 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
