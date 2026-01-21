    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS/Top-Beraterin

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Große Wahrnehmungslücke bei KI in Unternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wahrnehmung vs. Realität: KI-Einsatz in Firmen klärt
    • Mitarbeitende fühlen sich unzureichend geschult und einbezogen
    • KI als Wachstumstreiber entscheidend für Europas Wettbewerbsfähigkeit
    DAVOS/Top-Beraterin - Große Wahrnehmungslücke bei KI in Unternehmen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAVOS (dpa-AFX) - In vielen Unternehmen gehen Wahrnehmung und Realität beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz nach Ansicht einer Top-Beraterin deutlich auseinander. Während Führungskräfte überzeugt seien, dass ihre Firmen gut vorbereitet sind, fühlten sich viele Mitarbeitende weder ausreichend geschult noch einbezogen, sagte die Deutschland-Chefin der Beratungsgesellschaft Accenture, Christina Raab, der Deutschen Presse-Agentur. Genau diese Lücke sei ein zentrales Hemmnis für den erfolgreichen Einsatz von KI.

    "Es geht nicht um "Human in the Loop", sondern um "Human in the Lead"", sagte Raab - und meint damit, dass Beschäftigte nicht nur kontrollierend eingebunden sein sollen, sondern eine aktive Rolle bei Einordnung, Bewertung und Entscheidungsfindung übernehmen müssen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten befähigt werden, KI einzuordnen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.

    Weniger als die Hälfte fühlt sich vorbereitet

    Tatsächlich zeige sich jedoch ein anderes Bild: Weniger als die Hälfte der Beschäftigten gebe in Untersuchungen an, gut auf den Umgang mit KI vorbereitet zu sein. Besonders problematisch sei die mangelnde Kommunikation. "Nur ein sehr kleiner Teil berichtet, dass Führungskräfte mit ihnen darüber sprechen, was KI konkret für ihren Job bedeutet", sagte Raab am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Diese Sprachlosigkeit erzeuge Unsicherheit, verstärke Arbeitsplatzängste und "blockiert die Geschwindigkeit, mit der KI in Unternehmen umgesetzt wird".

    Trotz geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Unsicherheiten sieht Raab aber auch vorsichtige Anzeichen für eine Stabilisierung. Viele Unternehmen bewerteten die Binnenkonjunktur wieder etwas positiver, staatliche Investitionen zeigten erste Wirkung. Doch das Aufwärtsmoment bleibe fragil.

    Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Europas

    Vor diesem Hintergrund gewinnt KI weiter an strategischer Bedeutung, wie Raab sagte. KI werde nicht mehr nur als Mittel zur Kostensenkung gesehen, sondern als Wachstumstreiber und Resilienzfaktor. Sie könne helfen, Lieferketten robuster zu machen, neue Produkte schneller zu entwickeln und Organisationen anpassungsfähiger aufzustellen.

    Langfristig entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit Europas nach Ansicht der Beraterin an der Fähigkeit, technologische Stärke in wirtschaftlichen Erfolg zu übersetzen. Europa sei in der Forschung gut positioniert - von KI über Biotechnologie bis zu Quantentechnologien. "Die zentrale Frage ist, wie gut es gelingt, diese Innovationen zu kommerzialisieren", sagte sie./bvi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS/Top-Beraterin Große Wahrnehmungslücke bei KI in Unternehmen In vielen Unternehmen gehen Wahrnehmung und Realität beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz nach Ansicht einer Top-Beraterin deutlich auseinander. Während Führungskräfte überzeugt seien, dass ihre Firmen gut vorbereitet sind, fühlten sich viele …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     