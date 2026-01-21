BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 152,7EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Nadine Sarwat
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nadine Sarwat
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte