BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 152,7EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nadine Sarwat

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was eine Steigerung von +77,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer