RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Großbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 51,60EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.



