DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 210,7EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 285
Kursziel alt: 291
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
