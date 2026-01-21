DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 85,66EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Sharath Kumar
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
