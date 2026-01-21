DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Nach der Corona-Pandemie habe sich die weltweite Reisebranche wieder vollumfänglich erholt, und Tui sei der Branchenführer, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Flugzeugen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und vielen Tausenden Amusements für die Kunden sei der Reisekonzern vertikal integriert, die Aktien seien zu einem attraktiven Preis zu haben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 8,898EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andre Juillard

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



