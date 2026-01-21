DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,00 % und einem Kurs von 5,925EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.