AKTIE IM FOKUS
Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck
- Traton-Aktien steigen über vier Prozent nach Eckdaten.
- Umsatz- und Margenziele für 2025 wurden erreicht.
- Freier Mittelzufluss übertrifft Markterwartungen deutlich.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von Traton veröffentlichten Eckdaten haben am Mittwoch im Laufe des Vormittags die Aktien nach oben getrieben. Die Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter setzten sich mit mehr als vier Prozent ins Plus ab, nachdem sie sich zuvor nur knapp über ihrem Vortagsschlusskurs bewegt hatten. Auch die Papiere des Konkurrenten Daimler Truck wurden davon etwas gestützt: Sie schafften es zuletzt mit 1,7 Prozent in die Gewinnzone. Volvo zeigte sich mit 0,8 Prozent verhaltener.
Traton teilte mit, die für 2025 gesteckten Ziele bei Umsatz und Marge erreicht zu haben. Besser als erwartet schnitt der Nutzfahrzeugbauer jedoch beim freien Mittelzufluss ab, der im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen über der Prognosebandbreite von bis zu 1,5 Milliarden Euro gelegen hat. Damit übertraf die Barmittelfluss-Kennziffer auch die Markterwartungen.
Analyst Akshat Kacker von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar, dass vor allem Inventaroptimierungen dazu geführt hätten./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 28,68 auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 33,43 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -26,34 %/+17,85 % bedeutet.