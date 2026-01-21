    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    AKTIE IM FOKUS

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton-Aktien steigen über vier Prozent nach Eckdaten.
    • Umsatz- und Margenziele für 2025 wurden erreicht.
    • Freier Mittelzufluss übertrifft Markterwartungen deutlich.
    AKTIE IM FOKUS - Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von Traton veröffentlichten Eckdaten haben am Mittwoch im Laufe des Vormittags die Aktien nach oben getrieben. Die Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter setzten sich mit mehr als vier Prozent ins Plus ab, nachdem sie sich zuvor nur knapp über ihrem Vortagsschlusskurs bewegt hatten. Auch die Papiere des Konkurrenten Daimler Truck wurden davon etwas gestützt: Sie schafften es zuletzt mit 1,7 Prozent in die Gewinnzone. Volvo zeigte sich mit 0,8 Prozent verhaltener.

    Traton teilte mit, die für 2025 gesteckten Ziele bei Umsatz und Marge erreicht zu haben. Besser als erwartet schnitt der Nutzfahrzeugbauer jedoch beim freien Mittelzufluss ab, der im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen über der Prognosebandbreite von bis zu 1,5 Milliarden Euro gelegen hat. Damit übertraf die Barmittelfluss-Kennziffer auch die Markterwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    37,81€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,30€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 13,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Akshat Kacker von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar, dass vor allem Inventaroptimierungen dazu geführt hätten./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 28,68 auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 33,43 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -26,34 %/+17,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck Die von Traton veröffentlichten Eckdaten haben am Mittwoch im Laufe des Vormittags die Aktien nach oben getrieben. Die Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter setzten sich mit mehr als vier Prozent ins Plus ab, nachdem sie sich zuvor nur knapp über ihrem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     