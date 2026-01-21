Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Rohölpreis steigt auf 62,72 USD je Barrel.
- Anstieg um 11 Cent im Vergleich zum Vortag.
- Preis basiert auf wichtigen Sorten des Kartells.
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 62,72 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 11 Cent mehr als am Montag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
Maanmair schrieb 11.01.26, 21:06
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Bernd_1234 schrieb 04.01.26, 20:15
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Der Konflikt im Iran droht wieder auszubrechen, Jemen beschlagnahmt Tanker, der Suezkanal wird von Tankern immer noch weitestgehend gemieden, was die Transportkosten erhöht.
In Venezuela droht bestenfalls die Beibehaltung des Status Quo mit Blockade der Exporte, wahrscheinlicher sind jedoch Machtkämpfe zwischen Paramilitärs, Militärs und Drogenkartelle oder gar ein Bürgerkrieg. Eingepreist werden jedoch die Vorkommen als ob die Infrastruktur und Logistik vorhanden wären.
Der Bürgerkrieg im Sudan und der Totalausfall südsudanesischer Exporte wird vollkommen ignoriert.
Dabei laufen US-amerikanische Raffinerien auf Hochtouren und kaufen wie blöd billiges Öl. Die gehorten Erdölprodukte stehen aber für eine schwache Nachfrage bei den Konsumenten.
Die angebliche Ölflut stützt sich auf das Öl auf russischen Tankern, das wegen der Sanktionen blockiert ist und auch mittelfristig blockiert bleiben wird, aber trotzdem aktuell auf der Angebotsseite verbucht wird.
Meiner Meinung nach sind die Rohölpreise stark politisch geprägt und von einer Kampagne orchestriert. Der letzte Bloomberg-Ausblick beispielsweise liest sich wie ein tanzender Nasenbär mit rosa Brille. Ganz allgemein wird ähnlich in den Medien wie in der Klimadiskussion argumentiert: Wie jeder weiß, fällt der Ölpreis, ist die Vorgabe.
Lennypenny schrieb 03.01.26, 20:21
Öl Profiteure von der US Invasion.
Öl Profiteure von der US Invasion.
