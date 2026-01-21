    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    Continental AG: Vorläufige Zahlen 2025 – ContiTech EBIT-Marge unter Ziel

    Continental legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Während ContiTech hinter den Erwartungen zurückbleibt, bestätigt der Konzern insgesamt seine Prognosen.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Continental AG gibt vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt.
    • Der Umsatz des Unternehmensbereichs ContiTech wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen, mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 6,0 Milliarden Euro.
    • Die bereinigte EBIT-Marge von ContiTech wird im vierten Quartal voraussichtlich bei 2,0 % und für das Gesamtjahr bei 4,9 % liegen, was unter den Prognosen liegt.
    • Der konsolidierte Umsatz des Continental-Konzerns wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 5,0 Milliarden Euro liegen, mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 19,7 Milliarden Euro.
    • Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns wird im vierten Quartal voraussichtlich 10,9 % und für das Gesamtjahr 10,2 % betragen, was den Prognosen entspricht.
    • Der bereinigte Free Cashflow für den Konzern wird im vierten Quartal voraussichtlich rund 1,0 Milliarden Euro betragen, mit einem Gesamtjahreswert von knapp 1,0 Milliarden Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Analysten- und Investorentelefonkonferenz zu den Ganzjahreszahlen 2025 Audio Webcast, bei Continental ist am 04.03.2026.

    Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,64EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,60 % im Minus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.542,00PKT (-0,17 %).


    ISIN:DE0005439004WKN:543900





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
