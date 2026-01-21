Continental AG: Vorläufige Zahlen 2025 – ContiTech EBIT-Marge unter Ziel

Continental AG gibt vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt.

Der Umsatz des Unternehmensbereichs ContiTech wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen, mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 6,0 Milliarden Euro.

Die bereinigte EBIT-Marge von ContiTech wird im vierten Quartal voraussichtlich bei 2,0 % und für das Gesamtjahr bei 4,9 % liegen, was unter den Prognosen liegt.

Der konsolidierte Umsatz des Continental-Konzerns wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 5,0 Milliarden Euro liegen, mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 19,7 Milliarden Euro.

Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns wird im vierten Quartal voraussichtlich 10,9 % und für das Gesamtjahr 10,2 % betragen, was den Prognosen entspricht.

Der bereinigte Free Cashflow für den Konzern wird im vierten Quartal voraussichtlich rund 1,0 Milliarden Euro betragen, mit einem Gesamtjahreswert von knapp 1,0 Milliarden Euro.

Der nächste wichtige Termin, Analysten- und Investorentelefonkonferenz zu den Ganzjahreszahlen 2025 Audio Webcast, bei Continental ist am 04.03.2026.

Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,64EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,60 % im Minus.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.542,00PKT (-0,17 %).





