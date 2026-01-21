    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsEarth Gold Fund UI (EUR R) FondsvorwärtsNachrichten zu Earth Gold Fund UI (EUR R)

    Von zuverlässig bis Geimtipp: Fonds für Goldbugs! Der beste knallte +166% hoch

    Gold boomt und diese Goldminenfonds haben 2025 die höchste Rendite erzielt. Die Renditegewinner 2025!

    • Goldpreise steigen, Goldminenfonds bieten hohe Renditen.
    • Earth Gold Fund UI: 166% Rendite, starke Unternehmen.
    • Konwave Gold Equity: 165% Rendite, Geheimtipp für Anleger.
    Die Goldpreise erreichen neue Höchststände und Sie fragen sich, wie Sie davon profitieren können. Goldminenfonds sind eine hervorragende Möglichkeit, vom Goldboom zu profitieren, ohne physisches Gold kaufen zu müssen. Doch nicht alle Fonds sind gleich! Einige bieten außergewöhnliche Renditen, während andere im Dschungel des Marktes untergehen. Doch keine Sorge! Das Handelsblatt hat die besten Goldminenfonds für das Jahr 2025 herausgepickt, die Anlegern die höchste Rendite brachten.

    Warum Goldminenfonds?

    Goldminen bieten ein echtes Potenzial für hohe Gewinne – und das nicht nur, wenn der Goldpreis steigt! Aufgrund der Hebelwirkung gegenüber dem Rohstoff selbst können Minenunternehmen bei steigenden Goldpreisen eine noch größere Rentabilität erzielen. Doch auch bei sinkenden Goldpreisen können gut geführte Unternehmen weiterhin lukrative Gewinne erzielen.

    Die besten Goldminenfonds 2025 

    1. Earth Gold Fund UI: Dieser Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Rendite erzielt – und das könnte erst der Anfang sein! Mit Investitionen in führende Unternehmen wie Pan American Silver und Fresnillo setzt der Earth Gold Fund auf eine starke Zukunft des Goldmarktes. Rendite für 2025: 166 Prozent (laufende Kosten [TER] 2,27 %).

    Earth Gold Fund UI (EUR R)

    +2,30 %
    +9,47 %
    +20,44 %
    +44,19 %
    +189,11 %
    +280,25 %
    +243,58 %
    +1.441,53 %
    +700,08 %
    ISIN:DE000A0Q2SD8WKN:A0Q2SD

    2. Konwave Gold Equity Fonds: Ein echter Geheimtipp für Anleger, die auf unterbewertete Goldminen setzen möchten! Der Fonds hat im Jahr 2025 ein starkes Plus erzielt und konzentriert sich auf kleinere Produzenten, die mit einem höheren Risiko auch höhere Erträge versprechen. Rendite für 2025: 165 Prozent (laufende Kosten [TER] 1,73 %).

    Konwave Gold Equity Fund B

    +1,27 %
    +5,78 %
    +16,70 %
    +39,35 %
    +182,39 %
    +307,47 %
    +301,39 %
    +1.341,54 %
    +481,95 %
    ISIN:LU0175576296WKN:757324

    3. Der Bakersteel Global Funds – Precious Metals Fund hat sich mit einer breiten Streuung auf globale Minenunternehmen als zuverlässiger Performer etabliert. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit könnte er von einem Anstieg der Goldpreise profitieren. Rendite für 2025: 161 Prozent (laufende Kosten [TER] 2,90 %).

    Precious Metals Fund A2 EUR

    +2,38 %
    +7,25 %
    +17,44 %
    +36,29 %
    +196,48 %
    +269,56 %
    +249,69 %
    +913,36 %
    ISIN:LU0357130854WKN:A1CXBS

    Die Zukunft des Goldmarktes

    Auch 2026 bleibt Gold eine der sichersten Anlagen in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität. Mit geopolitischen Spannungen und einer unsicheren Wirtschaftslage wächst das Interesse an Gold als wertbeständige Anlage. Doch nicht nur der Preis spielt eine Rolle. Gut geführte Minenunternehmen mit effizienten Produktionsmethoden und nachhaltigem Wachstum werden die Gewinner von morgen sein.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



