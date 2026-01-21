WARBURG RESEARCH stuft KSB Vz auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB vor Geschäftszahlen von 1200 auf 1250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig seien die Aussichten für den Pumpenhersteller gut, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstumspotenzial gebe es nicht zuletzt dank eines verbesserten Marktumfelds im Energiebereich. Zuletzt dürften allerdings das konjunkturelle Umfeld und widrige Wechselkurse das Unternehmen belastet haben./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 1.005EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



