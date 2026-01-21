    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    IEA erhöht Prognose für Ölnachfrage - Weiter Überangebot auf dem Markt

    Für Sie zusammengefasst
    • IEA erhöht Rohöl-Nachfrageprognose um 930.000 Barrel.
    • Warnung vor wachsendem Überangebot auf dem Markt.
    • Globales Angebot übersteigt Nachfrage, OPEC+ bleibt stabil.
    IEA erhöht Prognose für Ölnachfrage - Weiter Überangebot auf dem Markt
    PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat wegen einer besseren Entwicklung der Weltwirtschaft die Prognose für das Wachstum der Nachfrage nach Rohöl erhöht. Sie warnt aber gleichzeitig vor einem weiter wachsenden Überangebot. Wie aus dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht, rechnen die Experten der IEA in diesem Jahr mit einem Anstieg der Nachfrage um 930.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Dies sind 70.000 Barrel pro Tag mehr als in der vorangegangenen Prognose.

    Die höhere Prognose für 2026 erklärten die Experten der IEA unter anderem mit einer stärkeren Nachfrage nach Öl für Betriebe der petrochemischen Industrie. Insgesamt sei mit einer globalen Nachfrage von durchschnittlich rund 105 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen. Wie aus dem Monatsbericht weiter hervorgeht, war das globale Angebot auf dem Weltmarkt zuletzt aber deutlich höher. Es lag demnach im Dezember bei durchschnittlich mehr als 107 Millionen Barrel pro Tag.

    Solange es nicht "zu erheblichen und anhaltenden Produktionsausfällen kommt" und die Opec+ an ihrer aktuellen Förderpolitik festhält, dürfte das globale Ölangebot im Jahr 2026 um durchschnittlich weitere 2,5 Millionen Barrel pro Tag steigen, schreiben die IEA-Experten.

    Die IEA hatte in den vergangenen Monaten mehrfach vor einem Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt in diesem Jahr gewarnt. Seit Anfang 2025 habe es beim Angebot an Rohöl "ein robustes Wachstum" gegeben, heißt es weiter in dem Monatsbericht. Als eine Ursache wird auf die Aufhebung von Förderkürzungen durch den Ölverbunds Opec+ verwiesen. Allerdings hätten auch Länder außerhalb der Opec+ mit steigenden Fördermengen maßgeblich zum Überangebot beigetragen./jkr/jsl/mis/stk





    dpa-AFX
