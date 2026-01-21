UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 115,3EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



