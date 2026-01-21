    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Safe-Haven-Panik

    Gold wird zur ultimativen Absicherung – Preis explodiert, nächster Halt 7.000 $

    Während US-Dollar und US-Staatsanleihen wanken, fließt globales Kapital in Edelmetalle. Gold erreicht neue Rekorde – und Analysten sehen Raum für massive weitere Anstiege.

    Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le Moal

    Gold ist am Mittwoch auf einen Rekordwert von über 4.800 US-Dollar pro Unze geschossen, nachdem zwei parallel eskalierende Schocks die Märkte erschüttert haben: Trumps verschärfte Drohungen gegen Europa im Streit um Grönland und ein abrupter Einbruch japanischer Staatsanleihen, der weltweit Zweifel an der fiskalischen Stabilität großer Volkswirtschaften ausgelöst hat. Die Flucht in sichere Häfen beschleunigte sich unmittelbar, während der US-Dollar abrutschte und die Volatilität an den Märkten auf den höchsten Stand seit November sprang.

    Der politische Konflikt um Grönland erreichte am Mittwoch einen neuen Höhepunkt. Trump zeigte in Davos keinerlei Bereitschaft, von seinem Plan zum Erwerb der arktischen Insel abzurücken, und erhöhte den Druck auf acht europäische Staaten mit der Drohung neuer Zölle von 10 Prozent ab Februar und 25 Prozent ab Juni. Der grönländische Premierminister warnte seine Bevölkerung öffentlich vor einer möglichen militärischen Eskalation – auch wenn er sie als "unwahrscheinlich" einstufte. Die scharfe Reaktion europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter die Attacke Emmanuel Macrons gegen "Vasallisierung und Blutpolitik", verdeutlichte, wie tief der Konflikt inzwischen in die strategischen Beziehungen eingreift.

    Japan erhöhte den Druck zusätzlich. Nach Ankündigung vorgezogener Neuwahlen und eines neuen Fiskalpakets gerieten japanische Staatsanleihen massiv unter Druck, die Renditen schossen nach oben. Analysten sprachen von einem globalen "Debasement-Schock": Ein breiter Vertrauensverlust, der Anleger zwingt, traditionelle Reservewerte zu hinterfragen – und Gold zu kaufen.

    Parallel erreichte der Spotpreis für Gold mit 4.878 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Silber schwankte nach seinem Rekord von 95 US-Dollar, Platin erreichte kurzfristig 2.511 US-Dollar. Analysten von ANZ erklärten die Rallye mit der "anhaltenden geopolitischen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Plänen von Präsident Trump, Grönland zu erwerben". Mehrere Ökonomen, darunter Daniel Ghali von TD Securities, warnten, dass der aktuelle Preissprung weniger ein Spekulationsmoment sei als ein struktureller Vertrauensverlust: "Bei der Rallye des Goldes geht es um Vertrauen. Sollte es brechen, wird die Dynamik länger anhalten."

    Zentralbanken stützen die Bewegung zusätzlich. Polen plant Käufe von weiteren 150 Tonnen, Bolivien hat seine Goldkäufe wieder aufgenommen. Goldman Sachs bleibt extrem bullish: "Gold bleibt unser größter Favorit", sagte Daan Struyven und nannte ein Preisziel von 4.900 US-Dollar — mit Aufwärtspotenzial bis über die 7.000-Dollar-Marke, sollte sich die private Kapitalflucht aus dem US-Dollar verstärken.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
