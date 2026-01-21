Gold wird zur ultimativen Absicherung – Preis explodiert, nächster Halt 7.000 $

Gold ist am Mittwoch auf einen Rekordwert von über 4.800 US-Dollar pro Unze geschossen, nachdem zwei parallel eskalierende Schocks die Märkte erschüttert haben: Trumps verschärfte Drohungen gegen Europa im Streit um Grönland und ein abrupter Einbruch japanischer Staatsanleihen, der weltweit Zweifel an der fiskalischen Stabilität großer Volkswirtschaften ausgelöst hat. Die Flucht in sichere Häfen beschleunigte sich unmittelbar, während der US-Dollar abrutschte und die Volatilität an den Märkten auf den höchsten Stand seit November sprang.

Der politische Konflikt um Grönland erreichte am Mittwoch einen neuen Höhepunkt. Trump zeigte in Davos keinerlei Bereitschaft, von seinem Plan zum Erwerb der arktischen Insel abzurücken, und erhöhte den Druck auf acht europäische Staaten mit der Drohung neuer Zölle von 10 Prozent ab Februar und 25 Prozent ab Juni. Der grönländische Premierminister warnte seine Bevölkerung öffentlich vor einer möglichen militärischen Eskalation – auch wenn er sie als "unwahrscheinlich" einstufte. Die scharfe Reaktion europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter die Attacke Emmanuel Macrons gegen "Vasallisierung und Blutpolitik", verdeutlichte, wie tief der Konflikt inzwischen in die strategischen Beziehungen eingreift.