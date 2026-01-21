AKTIE IM FOKUS 2
Qiagen springen wegen Übernahmefantasien auf 12-Monats-Hoch
- Qiagen-Aktie steigt durch Übernahmefantasien um 2,8%.
- Strategische Optionen, inkl. Verkauf, werden geprüft.
- Analysten sehen Übernahmepreis von ca. 51 Euro realistisch.
(neu: Kommentar der UBS und aktueller Kurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Vortag aufgeflammte Übernahmefantasien haben der Aktie von Qiagen am Mittwoch weiteren Auftrieb beschert. Das Papier des Labor- und Diagnostikspezialisten, das am Dienstag nach einem entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg um etwas mehr als 12 Prozent nach oben gesprungen war, legte gegen Mittwochmittag um weitere 2,8 Prozent auf 45,35 Euro zu.
Mit zeitweise 47,30 Euro stoppte es nur minimal unter seinem vor einem Jahr erreichten Hoch von 47,36 Euro. Mit einem Plus von knapp 17 Prozent seit Jahresbeginn ist Qiagen nach Rheinmetall der bislang 2026 am stärksten gestiegene Dax -Wert.
Wie Bloomberg schrieb, erwägt Qiagen "strategische Optionen", darunter auch einen Verkauf. Der Aufsichtsrat prüfe daher bereits ein vorläufiges Interesse potenzieller Käufer, darunter auch strategische Investoren aus den USA. Die Erwägungen seien aber noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde.
Auch wenn sich das Management zu den Spekulationen noch nicht geäußert habe, sei der Zeitpunkt nicht nur angesichts Abschieds des Konzernchefs Thierry Bernard "günstig wie nie", schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Qiagen hatte im November angekündigt, dass Bernard das Unternehmen verlassen werde, sobald ein Nachfolger gefunden sei.
Peterson hält ein Interesse an Qiagen von mehreren Anbietern für möglich, da es dies bereits in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe und das Produktportfolio seit dem Ende der Corona-Pandemie mittlerweile "hochgradig differenziert" sei. Auch UBS-Analyst Dan Leonard schrieb, dass Medienberichte rund um ein Übernahmeinteresse an Qiagen das Investmentumfeld seit November 2019 prägten. Damals war der US-Konzern Thermo Fisher Scientific an Qiagen interessiert gewesen und hatte 2020 dann eine Offerte abgegeben. Mangels Unterstützung durch die Aktionäre war das Vorhaben dann jedoch geplatzt.
Günstig dürfte die Gelegenheit nach den Worten des Jefferies-Experten aber auch sein, da die Börsenbewertung von Qiagen trotz einer "überzeugenden geschäftlichen Wachstumsbasis" derjenigen der Wettbewerber hinterherhinke. Er hält einen Übernahmepreis von rund 60 US-Dollar pro Aktie für gerechtfertigt, was umgerechnet in Euro rund 51 Euro wären.
Der UBS-Analyst bleibt unterdessen vorsichtig: Es sei schwierig, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich der Bloomberg-Bericht konkretisieren werde. Unter anderem verwies er dafür auf die Diskrepanz zwischen den Wachstumszielen von Qiagen und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung./ck/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 1.888 auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,33 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +6,47 %/+22,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Qiagen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/dax-wert-qiagen-s…
...
Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist, an.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.
Das ist stark.
die kapitalzurückführung wurde auf meinen freistellungsauftrag angerechnet ! --mmn. nicht korrekt.
wie ist das bei euch abgewickelt worden ?
habe auf der qiagen seite einen artikel dazu gefunden .(entn. von qiagen Internetseite)
Erklärung zur deutschen Steuersituation des synthetischen
Aktienrückkaufs (SSBB )
Als niederländische Aktiengesellschaft kann die QIAGEN N.V. keine deutsche
steuerliche Würdigung des synthetischen Aktienrückkaufs vornehmen und
insbesondere keine Entscheidung über den Einbehalt von Kapitalertragsteuer im
Rahmen der Auszahlung an die deutschen Aktionäre treffen. Hierzu sind während der
Durchführung des synthetischen Aktienrückkaufs hinsichtlich des Einbehalts von
Kapitalertragsteuer die involvierten Depotbanken sowie während der Durchführung des
steuerlichen Feststellungs- und Veranlagungsverfahrens die deutschen
Finanzbehörden zuständig.
QIAGEN wird sämtlichen Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nachkommen, um das
steuerliche Verfahren im Sinne der deutschen Aktionäre abzuschließen. Dazu gehört,
dass wir beim Bundeszentralamt für Steuern einen Antrag auf Feststellung des
steuerlichen Einlagekontos bzw. der Einlagenrückgewähr stellen (im Folgenden
„Bescheinigung“). Damit wird nachgewiesen, dass die Zahlungen aus dem
synthetischen Aktienrückkauf aus dem Eigenkapital heraus geleistet werden und damit
beim deutschen Aktionär steuerfrei bleiben. Die verfahrensrechtliche und materiell
steuerrechtliche Würdigung zur Ausstellung dieser Bescheinigung wird jedoch durch
das Bundeszentralamt für Steuern getroffen. Auf Basis unserer Erfahrungen aus den
synthetischen Aktienrückkäufen aus 2017 und 2024 gehen wir davon aus, dass das
Bundeszentralamt für Steuern diese Bescheinigung ausstellen wird.
Sollte die Bescheinigung erteilt werden, werden wir diese auf unserer Investor
Relations Homepage publizieren. Depotbanken können unseres Erachtens auf dieser
Basis gegebenenfalls auch zunächst einbehaltene Quellensteuern erstatten. Sollte eine
entsprechende Bescheinigung bis zum Ablauf des Jahres 2025 nicht vorliegen, besteht
für die deutschen Aktionäre weiterhin die Möglichkeit zur Erstattung bzw. Verrechnung
einbehaltener Kapitalertragsteuer im Rahmen des persönlichen Veranlagunsverfahrens.
gruss
hl