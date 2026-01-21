    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Gouverneure kritisieren Trumps Grönland-Ansprüche.
    • Sorgen über außenpolitischen Kurs der USA wachsen.
    • Trump plant Strafzölle zur Durchsetzung seiner Forderungen.
    DAVOS - US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DAVOS (dpa-AFX) - Mehrere US-Gouverneure haben sich besorgt über Donald Trumps Besitzansprüche auf Grönland gezeigt. "Das Grönland-Vorgehen des Präsidenten ist total bescheuert", sagte der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Kentucky, Andy Beshear, beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos. Innerhalb eines Jahres habe Präsident Trump die USA vom Anführer der freien Welt zum "Rüpel auf dem Schulhof" gemacht. Die US-Amerikaner seien gegen eine Übernahme Grönlands.

    Auch Gretchen Whitmer, demokratische Gouverneurin des Bundesstaates Michigan, zeigte sich über den außenpolitischen Kurs der Vereinigten Staaten besorgt. "Wir sind erst im ersten Jahr einer vierjährigen Amtszeit, und das Ausmaß des angerichteten Schadens wird uns noch sehr lange belasten", sagte sie.

    Selbst der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Oklahoma, Kevin Stitt, gab zu: "Die Sache mit Grönland ist schon etwas seltsam, denn wir können ja bereits Militärbasen auf Grönland errichten."

    Trump begründet Grönlandanspruch mit Sicherheit

    Trump hatte zuletzt immer wieder klargemacht, die zu Dänemark gehörende Insel Grönland übernehmen zu wollen. Sie sei "von entscheidender Bedeutung" für die internationale Sicherheit und die nationale Sicherheit der USA. Er will Dänemark dazu bringen, den USA die Arktisinsel zu verkaufen. Deutschland und weitere Staaten hatten daraufhin als Zeichen der Solidarität mit Dänemark Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt.

    Der Republikaner kündigte dann am Samstag an, ab dem 1. Februar Strafzölle auf Waren aus Deutschland und anderen europäischen Nato-Ländern zu verhängen. Damit will er den Widerstand gegen einen Verkauf Grönlands an die USA brechen. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen sich dagegen wehren - am Donnerstag wollen sie in Brüssel über mögliche Gegenmaßnahmen beraten. Noch am heutigen Mittwoch wird Trump in Davos erwartet, wo er eine Rede halten möchte./ngu/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland Mehrere US-Gouverneure haben sich besorgt über Donald Trumps Besitzansprüche auf Grönland gezeigt. "Das Grönland-Vorgehen des Präsidenten ist total bescheuert", sagte der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Kentucky, Andy Beshear, beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     