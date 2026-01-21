    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix vorbörslich schwer unter Druck - Enttäuschender Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix-Aktien fallen um 6,6% nach Margenausblick.
    • Übernahmepläne für Warner Brothers belasten Kurs.
    • Analysten sehen Chancen, aber auch steigende Kosten.
    Netflix vorbörslich schwer unter Druck - Enttäuschender Ausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den Netflix-Aktien dürfte am Mittwoch ein enttäuschender Margenausblick schwer auf den Papieren lasten. In einem Umfeld, das nach den jüngsten Kursverlusten wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest eine vorsichtige Stabilisierung verspricht, sackten die Titel des Streaminganbieters im vorbörslichen US-Handel um 6,6 Prozent ab. Sie drohen damit an der Nasdaq-Börse unter die 82-Dollar-Marke auf ein Tief seit November 2024 zu rutschen. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 wird hingegen knapp im Plus erwartet.

    Netflix hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Der Bericht hatte nach Einschätzung vom Jefferies-Fachmann James Heaney etwas für die Optimisten und etwas für die Pessimisten zu bieten.

    Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown kommentierte, das Quartal sei eigentlich stark gewesen. "Doch die Märkte blicken nicht lange in den Rückspiegel", betonte er mit Verweis auf den Ausblick, der vor allem margenseitig wegen steigender Kosten enttäuscht habe. Analyst Peter Supino von Wolfe Research schrieb, dies schüre Bedenken am Ziel, das Streaming- und Studiogeschäft des Medienkonzerns Warner Brothers Discovery zu übernehmen.

    Der Abwärtstrend bei den Papieren erhält damit wohl neuen Schub, denn die Aktien haben seit ihrem Rekordhoch vom Juni bislang mehr als ein Drittel verloren. Dies wurde in den vergangenen Wochen stark mit den Übernahmeplänen in Zusammenhang gebracht. Weil das Netflix-Management den milliardenschweren Warner-Kauf inzwischen komplett bar stemmen will, soll vorerst auch das bereits laufende Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt werden.

    Markus Leistner von der DZ Bank hält es für möglich, dass die kostspielige Übernahme nun im Kurs mehr als eingepreist ist. Er geht davon aus, dass sich Netflix im Bieterstreit durchsetzt und dabei Zugeständnisse an die Kartellbehörden machen muss. Er bestätigte seine Kaufempfehlung mit dem Verweis, dass ein Unterhaltungsgigant mit einem "Content-Imperium" entstünde, sofern die Integration reibungslos gelingt./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,65 % und einem Kurs von 69,67 auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 295,49 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +81,13 %/+117,36 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf bevorstehende Netflix-Quartalszahlen: Debatten über gestiegene Ausgaben und Bewertung nach geteiltem Artikel, Spekulationen zu Kurszielen (etwa 70–80 €), Unsicherheit und starke Stimmungsschwankungen von Kauf bis Verkauf, Nachfrage nach Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung (vermutet 22 Uhr) und Hinweise auf Analystenkommentare (Wedbush).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
