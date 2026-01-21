HYPOPORT Aktie tiefrot - 21.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die HYPOPORT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,19 % im Minus. Die Talfahrt der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 98,60€, mit einem Minus von -5,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HYPOPORT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT -23,57 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,98 % 1 Monat -21,56 % 3 Monate -35,51 % 1 Jahr -53,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene HYPOPORT Aktie, die kürzlich um 14% gesunken ist. Die enttäuschenden Q4-Zahlen werfen Fragen zur Stabilität des Unternehmens auf. Teilnehmer sind unsicher über die zukünftige Entwicklung, während einige auf bessere Einstiegsmöglichkeiten warten. Kritisch betrachtet wird die Abnahme der Baugenehmigungen und die strengen Kreditvergabekriterien, die das Wachstum belasten. Die allgemeine Marktstimmung zur Baufinanzierung ist angespannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 683,78 Mio.EUR € wert.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.