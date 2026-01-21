H.I.G. Bayside Capital Europe schließt die Refinanzierung der Amerplast Group ab

LONDON, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe („Bayside"), die europäische Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G.") für Sondersituationen und Kapitallösungen, einem weltweit führenden Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich, die Finanzierung der Amerplast Group („Amerplast" oder das „Unternehmen") bekannt zu geben, einem paneuropäischen Marktführer für nachhaltige flexible Verpackungslösungen, der von Chiltern Capital unterstützt wird. Bayside stellt eine neue fünfjährige Unitranche-Kreditfazilität zur Verfügung, um die Refinanzierung der bestehenden Schuldenstruktur des Unternehmens zu unterstützen.

Amerplast mit Hauptsitz in Finnland und Großbritannien ist ein marktführender europäischer Hersteller von flexiblen Verpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Bäckereien, Hygieneartikelhersteller, den Einzelhandel und die Industrie. Das Unternehmen hat sich einen ausgezeichneten Ruf für technische Exzellenz, hochwertige Produkte und einen reaktionsschnellen Kundenservice erworben. Amerplast betreibt fünf Produktionsstätten in ganz Europa und beschäftigt rund 470 Mitarbeiter.

Die Refinanzierung unterstützt eine Plattform, die ein beständiges und robustes Wachstum erzielt hat, gestützt durch langjährige Partnerschaften mit erstklassigen Kunden, ein erstklassiges Nachhaltigkeitsangebot und kontinuierliche Investitionen in Innovation, Automatisierung und Produktionskapazitäten. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, bestehend aus dem Vorsitzenden David Lennon, dem Geschäftsführer Mark Rooney und dem Finanzvorstand Matt Enright, die jeweils über fundierte Branchenkenntnisse und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügen.

Matt Enright, Chief Financial Officer bei Amerplast, erklärte: „Amerplast hat in den letzten Jahren einen bedeutenden operativen Wandel durchlaufen und erheblich in Anlagen, Technologie, Nachhaltigkeit und Produktinnovation investiert. Wir freuen uns sehr, in dieser spannenden nächsten Wachstumsphase mit Bayside zusammenzuarbeiten. Diese neue Finanzierungspartnerschaft bietet eine stabile und flexible Kapitalstruktur, die es uns ermöglicht, unseren Kunden weiterhin Dienstleistungen anzubieten, unsere Kapazitäten zu erweitern und unseren langfristigen strategischen Wachstumsplan in ganz Europa umzusetzen."