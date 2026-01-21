Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer
- Continental erreicht 2025 Jahresziele, Umsatz sinkt.
- Contitech leidet unter Marktsituation und Umbaukosten.
- Aktie fällt um 2,7%, Verkauf von Contitech geplant.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat 2025 seine Jahresziele auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. In der zu verkaufenden Sparte Contitech sah es aber wegen einer ausbleibenden Markterholung und Umbaukosten nicht rosig aus, wie der Dax -Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte. Insgesamt betrug der Umsatz 19,7 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von rund 20,2 Milliarden. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern lag bei rund 10,2 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte niedriger. Beide Werte lagen in der unteren Hälfte der Prognosespanne. Die Aktie geriet unter Druck und verlor zuletzt 2,7 Prozent.
Der bereinigte Mittelzufluss lag mit 1,0 Milliarden Euro am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. In der Kunststofftechniksparte Contitech traf Conti zwar mit dem Erlös das untere Ende der angepeilten Bandbreite. Die bereinigte Marge vor der buchhalterischen Anwendung von Abspaltungsregeln lag aber deutlich unter den Planungen. Conti will das Geschäft dieses Jahr komplett verkaufen und sich wieder vorwiegend auf die lukrative Reifensparte konzentrieren. Die detaillierten Finanzzahlen legen die Niedersachsen am 4. März vor./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 64,08 auf Tradegate (21. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -8,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,70 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -21,06 %/+26,30 % bedeutet.