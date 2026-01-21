Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat 2025 seine Jahresziele auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. In der zu verkaufenden Sparte Contitech sah es aber wegen einer ausbleibenden Markterholung und Umbaukosten nicht rosig aus, wie der Dax -Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte. Insgesamt betrug der Umsatz 19,7 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von rund 20,2 Milliarden. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern lag bei rund 10,2 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte niedriger. Beide Werte lagen in der unteren Hälfte der Prognosespanne. Die Aktie geriet unter Druck und verlor zuletzt 2,7 Prozent.

Der bereinigte Mittelzufluss lag mit 1,0 Milliarden Euro am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. In der Kunststofftechniksparte Contitech traf Conti zwar mit dem Erlös das untere Ende der angepeilten Bandbreite. Die bereinigte Marge vor der buchhalterischen Anwendung von Abspaltungsregeln lag aber deutlich unter den Planungen. Conti will das Geschäft dieses Jahr komplett verkaufen und sich wieder vorwiegend auf die lukrative Reifensparte konzentrieren. Die detaillierten Finanzzahlen legen die Niedersachsen am 4. März vor./men/jha/