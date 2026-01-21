    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental erreicht 2025 Jahresziele, Umsatz sinkt.
    • Contitech leidet unter Marktsituation und Umbaukosten.
    • Aktie fällt um 2,7%, Verkauf von Contitech geplant.
    Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat 2025 seine Jahresziele auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. In der zu verkaufenden Sparte Contitech sah es aber wegen einer ausbleibenden Markterholung und Umbaukosten nicht rosig aus, wie der Dax -Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte. Insgesamt betrug der Umsatz 19,7 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von rund 20,2 Milliarden. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern lag bei rund 10,2 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte niedriger. Beide Werte lagen in der unteren Hälfte der Prognosespanne. Die Aktie geriet unter Druck und verlor zuletzt 2,7 Prozent.

    Der bereinigte Mittelzufluss lag mit 1,0 Milliarden Euro am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. In der Kunststofftechniksparte Contitech traf Conti zwar mit dem Erlös das untere Ende der angepeilten Bandbreite. Die bereinigte Marge vor der buchhalterischen Anwendung von Abspaltungsregeln lag aber deutlich unter den Planungen. Conti will das Geschäft dieses Jahr komplett verkaufen und sich wieder vorwiegend auf die lukrative Reifensparte konzentrieren. Die detaillierten Finanzzahlen legen die Niedersachsen am 4. März vor./men/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.857,25€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 9,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.241,48€
    Basispreis
    27,97
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Continental

    -1,52 %
    -8,05 %
    -7,05 %
    +3,68 %
    +25,76 %
    +37,00 %
    -20,56 %
    -49,58 %
    +1.289,64 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 64,08 auf Tradegate (21. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -8,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,70 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -21,06 %/+26,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat 2025 seine Jahresziele auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. In der zu verkaufenden Sparte Contitech sah es aber wegen einer ausbleibenden Markterholung und Umbaukosten nicht rosig aus, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     