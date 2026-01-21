    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    H.I.G. Bayside sichert Zukunft: Refinanzierung der Amerplast Group erfolgreich

    Mit einer neuen Unitranche-Finanzierung stellt H.I.G. Bayside Capital Europe die Weichen für das nächste Wachstumskapitel des Verpackungsspezialisten Amerplast.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • H.I.G. Bayside Capital Europe hat eine fünfjährige Unitranche-Kreditfazilität zur Refinanzierung der Amerplast Group bereitgestellt.
    • Amerplast ist ein führender europäischer Hersteller von nachhaltigen flexiblen Verpackungen mit Hauptsitz in Finnland und Großbritannien.
    • Das Unternehmen betreibt fünf Produktionsstätten in Europa, beschäftigt rund 470 Mitarbeiter und ist in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Hygiene aktiv.
    • Die Refinanzierung stärkt die Kapitalstruktur des Unternehmens, um weiteres Wachstum, Innovationen und Investitionen in Kapazitäten zu ermöglichen.
    • H.I.G. Capital ist eine globale Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital, die in verschiedene Asset-Klassen investiert, darunter Eigen- und Fremdkapital.
    • Bayside Capital ist die Spezialtochter von H.I.G., fokussiert auf mittelständische Unternehmen und langfristige Renditen in den Bereichen Fremd- und Eigenkapital.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
