H.I.G. Bayside sichert Zukunft: Refinanzierung der Amerplast Group erfolgreich
Mit einer neuen Unitranche-Finanzierung stellt H.I.G. Bayside Capital Europe die Weichen für das nächste Wachstumskapitel des Verpackungsspezialisten Amerplast.
- H.I.G. Bayside Capital Europe hat eine fünfjährige Unitranche-Kreditfazilität zur Refinanzierung der Amerplast Group bereitgestellt.
- Amerplast ist ein führender europäischer Hersteller von nachhaltigen flexiblen Verpackungen mit Hauptsitz in Finnland und Großbritannien.
- Das Unternehmen betreibt fünf Produktionsstätten in Europa, beschäftigt rund 470 Mitarbeiter und ist in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Hygiene aktiv.
- Die Refinanzierung stärkt die Kapitalstruktur des Unternehmens, um weiteres Wachstum, Innovationen und Investitionen in Kapazitäten zu ermöglichen.
- H.I.G. Capital ist eine globale Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital, die in verschiedene Asset-Klassen investiert, darunter Eigen- und Fremdkapital.
- Bayside Capital ist die Spezialtochter von H.I.G., fokussiert auf mittelständische Unternehmen und langfristige Renditen in den Bereichen Fremd- und Eigenkapital.
