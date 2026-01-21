    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vereinfachte Vorschriften bei Bezahlung von Forschern

    Für Sie zusammengefasst
    • Reform des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes beschlossen.
    • Forschungseinrichtungen erhalten mehr Bezahlungsfreiheit.
    • Weniger Ausnahmen vom Besserstellungsverbot nötig.
    Vereinfachte Vorschriften bei Bezahlung von Forschern
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Im internationalen Wettbewerb um Wissenschaftler sollen gemeinnützige Forschungseinrichtungen bei der Bezahlung ihrer Forscherinnen und Forscher mehr Freiheiten bekommen. Das sieht eine Reform des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes vor, die vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Bundestag und Bundesrat müssen sich damit noch befassen.

    Demnach sollen etwa industrienahe, gemeinnützige Forschungseinrichtungen, die Projektförderung aus öffentlichen Mitteln erhalten, ihre Beschäftigten künftig besser bezahlen dürfen als vergleichbare Bundesbeschäftigte. Nach Angaben der Bundesregierung sollen sie weniger Anträge auf Ausnahmen von diesem sogenannten Besserstellungsverbot stellen müssen.

    Vereinfacht gesagt dürfen Einrichtungen, die mit Steuergeld gefördert werden, ihre Beschäftigten derzeit nicht besserstellen als vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Das Besserstellungsverbot, zu dem es bereits Ausnahmeregelungen gibt, soll sicherstellen, dass öffentliche Fördermittel wirtschaftlich eingesetzt werden./jr/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Vereinfachte Vorschriften bei Bezahlung von Forschern Im internationalen Wettbewerb um Wissenschaftler sollen gemeinnützige Forschungseinrichtungen bei der Bezahlung ihrer Forscherinnen und Forscher mehr Freiheiten bekommen. Das sieht eine Reform des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes vor, die vom …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     