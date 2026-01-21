Afrika ist Chancenkontinent - doch China oft schneller

NAIROBI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht Afrika als "Chancenkontinent" auch für die deutsche Wirtschaft, der aber noch nicht ausreichend wahrgenommen werde. "Deswegen sehen wir immer wieder, dass bedauerlicherweise ein chinesisches Engagement vor uns da ist, schneller da ist und effektiver hilft", sagte er nach einem Treffen mit seinem kenianischen Amtskollege Musalia Mudavadi in Nairobi. "Und ich glaube, das ist eine Lehre, die wir jetzt ziehen müssen. Wir müssen flexibler werden, wir müssen schneller werden."

Mit Blick auf die Zollpolitik der US-Regierung sagte Wadephul, die Botschaft der Maßnahme sei ein klares Signal, dass alle Länder ihr Wirtschaftsportfolio diversifizieren müssen. "Der afrikanische Kontinent birgt dabei voraussichtlich großes Wachstumspotenzial", betonte er.