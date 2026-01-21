UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz zu den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sei positiv verlaufen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2025/26 habe der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -technik bestätigt./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,30EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



