UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz zu den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sei positiv verlaufen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2025/26 habe der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -technik bestätigt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,30EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
