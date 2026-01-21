Wirtschaft
Dax weiter im roten Bereich - Handelsstreit belastet Börsen
"Die Nervosität bei den Investoren bleibt weiterhin vorhanden", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Mit einem schnellen Einlenken bei den geplanten Zollsanktionen zwischen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und den USA rechne kaum jemand mehr. "Die Situation ist aktuell verhagelt und lässt Europa in einer geschwächten Situation stehen. Sowohl konjunkturell als auch militärisch bleibt eine erkennbare Abhängigkeit zu den USA bestehen", erklärte der Analyst. "Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine und daher ist noch keine Verkaufspanik vorhanden. Die Marktteilnehmer achten sehr genau auf das derzeit stattfindende Weltwirtschaftsforum in Davos, um das ein oder andere Statement zu der derzeitigen geopolitischen Gemengelage und deren Tonalität aufnehmen zu können."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1707 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8542 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,60 US-Dollar, das waren 32 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht."
