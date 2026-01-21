UBS stuft DocMorris auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anlass für größere Änderungen an den Schätzungen für 2025 gebe es nicht. Er monierte aber ein schwaches Abschneiden der schweizerischen Internet-Apotheke auf dem deutschen Markt für E-Rezepte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 5,97EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
