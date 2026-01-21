Nexus Uranium sichert sich noch vor der Anhörung zum Genehmigungsverfahren im März 100 % der Besitzrechte am Uranprojekt Chord

Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der im Vorfeld angekündigten Übernahme einer 100%igen Beteiligung am Uranprojekt Chord (das „Konzessionsgebiet Chord“) im Fall River County im US-Bundesstaat South Dakota bekannt zu geben.

Gemäß der Kaufvereinbarung zum Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten vom 2. Dezember 2025 hat Nexus sämtliche Besitzanteile am Konzessionsgebiet Chord erworben, indem es den Verkäufern eine Gesamtvergütung in Form von 100.000 USD in bar sowie 250.000 Stammaktien bezahlt hat. Die Verkäufer erhalten eine Net Smelter Returns Royalty (NSR) von 1,0 % auf die zukünftige Produktion. Nexus ist berechtigt, jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion davon 50 % (d. h. 0,5 % NSR) für 1.000.000 USD zurückzukaufen. Die ausgegebenen Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Die Übernahme ersetzt die bestehende Optionsvereinbarung des Unternehmens und bringt Nexus unmittelbar in den alleinigen Besitz der Eigentumsrechte an dem 3.640 Acres großen Konzessionsgebiet Chord, einschließlich der Konzessionsfläche State Section 36, für die derzeit ein Genehmigungsverfahren für Explorationsbohrungen läuft.

„Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Konsolidierung unserer Besitzanteile am Vorzeigeprojekt Chord“, erläutert CEO Jeremy Poirier. „Die für den Zeitraum von 18. bis 20. März angesetzte Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, „Mineral Board“) ist der letzte Schritt in unserem staatlichen Genehmigungsverfahren. Und mit unseren jüngsten Neuzugängen Deadhorse und RC erweitern wir unseren Grundbesitz in South Dakota nochmals um ca. 1.140 Acres. So können wir mit einer beachtlichen Dynamik in das Jahr 2026 starten. Mit dem Besitz sämtlicher Konzessionsrechte am Projekt Chord sind wir in die Lage, im Rahmen unserer Bemühungen um eine Bohrgenehmigung die Explorationsarbeiten weiter zu forcieren und das Potenzial an ISR-Uranressourcen ohne Belastungen zu evaluieren.“