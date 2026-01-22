Kurssturz bei der Deutschen Börse: Lohnt sich der Einstieg wirklich?

Die Aktie der Deutschen Börse ist seit Mai deutlich gefallen. Während sie damals knapp unter 300 Euro notierte, lag der Kurs Mitte November nur noch bei etwas über 200 Euro. Auf Xetra notierte das Papier zuletzt bei 211,20 Euro, ein Minus von 1,95 Prozent an diesem Handelstag, im Jahresvergleich entspricht das einem Rückgang von 8,89 Prozent (Stand 12:19 Uhr MEZ).

Trotz des deutlichen Kursverlustes bleibt die fundamentale Bewertung der Deutschen Börse nach Einschätzung von Analysten solide. Benjamin Goy von der Deutschen Bank erklärte: "Die Deutsche Börse hat seit Mai einen deutlichen Kursrückgang um ein Drittel verzeichnet, der über dem ihrer Mitbewerber liegt. Entscheidend ist, dass wir weiterhin von den fundamentalen Investitionsargumenten und der anhaltenden Stärke ihres hochwertigen Geschäftsmodells überzeugt sind."

Robuste Geschäftsmodelle als Schutzschild

Goy hob besonders die stabilen Geschäftsbereiche des Unternehmens hervor. "Die robusten Wettbewerbsvorteile, die ihr Handels-, Clearing- und Nachhandelsgeschäft bietet, bleiben unverändert bestehen." Er betonte, dass jüngste Gewinnprognosen positiv angepasst wurden und die Aktie derzeit mit dem 16-fachen des erwarteten EPS gehandelt wird – zehn Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt und damit historisch attraktiv.

Stimmung belastet den Kurs

Der Analyst sieht die jüngste Schwäche vor allem in sentimentalen Faktoren begründet. "Wir glauben [...], dass die Abwertung weitgehend auf Stimmungsfaktoren und die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Aktie innerhalb des stark performenden europäischen Finanzsektors übersehen wird", so Goy. Die Zahlen der Deutschen Börse selbst stützen jedoch weiterhin das Vertrauen in das Unternehmen, weshalb ein Einstieg laut Analysten aktuell besonders interessant sei.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion