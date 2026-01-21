DAVOS
Wohl kein Treffen zwischen Merz und Trump in Davos
Für Sie zusammengefasst
- Treffen Merz-Trump in Davos wohl abgesagt.
- Grund: Verspätete Ankunft von Trump in Davos.
- Keine weiteren Details zu möglichen Gesprächen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
DAVOS (dpa-AFX) - Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos kommt voraussichtlich nicht zustande. Grund dafür sei die "verspätete Ankunft des US-Präsidenten", hieß es aus deutschen Regierungskreisen./mfi/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen