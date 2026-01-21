mwb research AG nimmt Coverage mit Kaufempfehlung auf

In der Analyse hebt mwb research AG insbesondere die vollständig implementierte, digitale und skalierbare Asset-Management-Plattform von BENO als zentralen Werttreiber hervor. Diese ermögliche es dem Unternehmen, in einem ausgeprägten Käufermarkt effizient zu agieren und Immobilien sofort cashflow- und ergebniswirksam in den Bestand zu integrieren. Der bestehende Immobilienbestand decke bereits die Fixkosten der Plattform, wodurch zusätzliches Wachstum mit begrenztem Overhead realisiert werden könne.

München, den 21.01.2026 (IRW-Press/21.01.2026) - Die BENO Holding AG (WKN: A11QLP ISIN: DE000A11QLP3) , ein deutscher Bestandshalter und Asset Manager für Light-Industrial- und Logistikimmobilien, gibt bekannt, dass mwb research AG die Coverage der Gesellschaft aufgenommen hat. In der gestern veröffentlichten Initiation Study stuft mwb research AG die Aktie der BENO Holding AG ("BENO") mit "BUY" ein und nennt ein Kursziel von EUR 12,50, was ausgehend vom aktuellen Kurs ein deutliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Das Research unterstreicht zudem die hohe Qualität und Stabilität des Portfolios mit einer Vermietungsquote von rund 97 %, langfristig gesicherten Mietverträgen sowie einem attraktiven durchschnittlichen Mietniveau in sekundären deutschen Industrieregionen. Die aktuelle Bewertung der Aktie reflektiere nach Einschätzung von mwb research nicht die operative Reife, die Cashflow-Stärke und das weitere Wertsteigerungspotenzial der Gesellschaft und liege signifikant unter dem ausgewiesenen Net Asset Value (NAV).

Darüber hinaus verweist die Studie auf die konservative Finanzierungsstruktur, die moderate Beleihungsquote sowie auf eine gut gefüllte Akquisitionspipeline, die weiteres wertsteigerndes Wachstum ermöglicht, ohne dieses bereits in den Prognosen zu unterstellen.

Der vollständige Research-Bericht ist auf der Website von mwb research AG sowie über die Homepage der Gesellschaft ( https://www.beno-gruppe.de/investoren/) abrufbar.

Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

