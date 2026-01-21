DJE: Marktausblick Januar 2026

16.01.2026 -

Die Autoren: Das Strategie-Team von DJE beobachtet und bewertet die Märkte laufend anhand der hauseigenen FMM-Methode nach fundamentalen, monetären und markttechnischen Kriterien.

Mit Blick auf den Januar und die kommenden Wochen bleiben wir für die Märkte nach wie vor konstruktiv gestimmt. Nach dem positiven Jahresauftakt unterstützt unter anderem der Saisonrhythmus die Märkte. Besonders aussichtsreich erscheint der europäische Industriesektor, der von steigenden Investitionen im Bergbausektor sowie von Investitionen in Netzinfrastruktur, Automatisierung und Robotik profitieren könnte. Relativ betrachtet konnte der Sektor zuletzt technische Stärke aufbauen.