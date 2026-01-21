Gold explodiert plus +2,16 % auf 4.866,62 USD

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.866,62. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.920,25USD. Heute, bei 4.866,62USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.343,7USD geworden – ein Plus von +153,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. In den letzten 14 Tagen stieg der Goldpreis, und viele Anleger erwarten, dass er 5000 USD überschreiten könnte. Trotz der Möglichkeit eines kurzfristigen Dämpfers durch Marktcrashs glauben die meisten, dass Gold als sichere Anlage in unsicheren Zeiten an Bedeutung gewinnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.