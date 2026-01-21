    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Kreml erwartet Treffen mit US-Gesandtem am Donnerstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen zwischen Putin und Witkoff am Donnerstag geplant.
    • Kushner wird ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.
    • Gespräche über Ukraine-Friedensregelung laufen weiter.
    Kreml erwartet Treffen mit US-Gesandtem am Donnerstag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau rechnet nach Kremlangaben mit einem Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Am Donnerstag werde ein solcher Kontakt erwartet, er stehe in Putins Kalender, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

    Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte US-Medien, dass er Putin treffen will. Auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, solle dabei sein, sagte Witkoff demnach. Die russische Seite habe um ein Treffen gebeten. "Ich denke, das ist ein wichtiges Signal ihrerseits", sagte er weiter. Witkoff und Kushner waren zuletzt im Dezember in Moskau gewesen.

    Zuvor war bekanntgeworden, dass Vertreter Russlands und der USA am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen haben. An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten Witkoff, Kushner und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil.

    Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äußerte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung "Iswestija" sprach er von einem "sehr positiven Treffen".

    Bisher vor allem Gespräche mit der ukrainischen Seite

    Trump will den seit fast vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden. Seine Unterhändler haben bislang vor allem mit der ukrainischen Seite gesprochen. Die europäischen Staaten waren an einigen Gesprächsrunden beteiligt. Die russische Führung nimmt nicht direkt teil, ist aber durch den Draht zu Witkoff und Kushner eingebunden./ngu/DP/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
