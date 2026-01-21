Inflation steigt in Großbritannien – Wie geht es weiter?

Im Monatsvergleich lagen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent höher, nach einem Rückgang von 0,2 Prozent im vorherigen Zeitraum und dem erwarteten Anstieg von 0,4 Prozent. Die Preise im Alkohol- und Tabaksektor stiegen im Jahresvergleich um 5,2 Prozent und trieben damit die Gesamtinflationsrate nach oben. Im Transportsektor verzeichneten die Preise einen Anstieg von 4 Prozent, während die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke um 4,5 Prozent zulegten.

Laut am Mittwoch veröffentlichten Daten des Amtes für nationale Statistik (ONS) hat sich die jährliche Inflationsrate in Großbritannien Ende 2025 unerwartet erhöht. Dies bestärkt die Markterwartungen, dass die Bank of England ihren Leitzins bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung nicht senken wird. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember 2025 um 3,4 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat.

Grant Fitzner, Chefökonom des ONS sagte dazu: "Die Inflation stieg im Dezember leicht an, was teilweise auf höhere Tabakpreise infolge der kürzlich eingeführten Tabaksteuererhöhungen zurückzuführen ist. Auch die Flugpreise trugen zum Anstieg bei. Sie lagen über dem Vorjahreswert, vermutlich aufgrund der vielen Rückflüge über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. Diese Effekte wurden teilweise durch einen Rückgang der Mietpreise und niedrigere Preise für diverse Freizeit- und Kulturartikel kompensiert."

Ohne Berücksichtigung von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak blieb die jährliche Inflationsrate in Großbritannien erwartungsgemäß unverändert bei 3,2 Prozent. Im Monatsvergleich stieg die Kerninflation erwartungsgemäß um 0,3 Prozent, nach dem Rückgang um 0,2 Prozent im Vormonat.

Berenberg sagte diesbezüglich in einer Mitteilung: "Die anhaltende Preisstabilität im Dienstleistungssektor in Großbritannien, wie die Inflationsdaten vom Dezember zeigen, lässt eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung der Bank of England am 5. Februar unwahrscheinlich erscheinen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Schwäche des Arbeitsmarktes bald in einem verlangsamten Anstieg der Dienstleistungspreise niederschlagen wird. Wir erwarten weiterhin, dass die Verbraucherpreisinflation bis zum Sommer auf 2 % sinkt, wobei der größte Teil des Rückgangs im April erfolgen wird, da die hohen staatlichen Preiserhöhungen vom April 2025 ausbleiben und die staatliche Subventionierung der Energiekosten für Haushalte greift."

Das Forschungsinstitut fügte hinzu: "Bis dahin wird die Verbraucherpreisinflation bei etwa 3 % liegen. Eine Zinssenkung im Februar ist nun ausgeschlossen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Bank of England bis zu ihrer Sitzung im März genügend Vertrauen in den bevorstehenden Rückgang der Inflation haben wird, um eine Senkung um 25 Basispunkte zu beschließen."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion