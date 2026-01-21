    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft liege mit 1,6 Milliarden Euro über der zuvor angepeilten Zielspanne von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig entsprächen Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge der Planung, weshalb er die Meldung nur moderat positiv für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding werte./rob/gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 30,36EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.





