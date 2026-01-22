    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Chevron-Aktie könnte von Synergien und radikalem Sparkurs profitieren

    JPMorgan traut Chevron dank erfolgreicher Hess-Integration, höherer Kosteneinsparungen und der Mega-Projekte in Guyana und Kasachstan deutlich mehr zu.

    • JPMorgan hebt Chevron-Einschätzung auf "Overweight".
    • Synergien aus Hess-Übernahme schneller erreicht.
    • Großprojekte in Guyana und Kasachstan als Treiber.
    Neuer Kurstreiber - Chevron-Aktie könnte von Synergien und radikalem Sparkurs profitieren
    Der US-Ölkonzern Chevron erhält Rückenwind von der Wall Street. Die Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für den Energieriesen angehoben und verweist dabei auf die erfolgreiche Integration der übernommenen Hess Corporation sowie auf deutlich ausgeweitete Kostensenkungsprogramme.

    Die Analysten von JPMorgan stufen die Chevron-Aktie nun mit "Overweight" ein. Gleichzeitig erhöhte die Bank ihr Zwölf-Monats-Kursziel auf 176 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund sechs Prozent.

    Milliardensynergien schneller erreicht als geplant

    Besonders positiv hebt JPMorgan-Analyst Arun Jayaram den Integrationsfortschritt nach der Hess-Übernahme hervor. Chevron habe sein ursprüngliches Ziel von einer Milliarde US-Dollar an Synergien bereits erreicht. Zudem habe der Konzern seine Kostensenkungsambitionen weiter nach oben geschraubt. Statt der bislang kommunizierten Einsparungen peilt das Management nun jährliche Einsparungen von drei bis vier Milliarden US-Dollar im laufenden Kostenblock bis 2026 an.

    Für Investoren ist das ein wichtiges Signal. In einem Umfeld volatiler Ölpreise gewinnen stabile Margen und ein striktes Kostenmanagement zunehmend an Bedeutung. JPMorgan sieht Chevron hier klar besser positioniert als viele Wettbewerber.

    Großprojekte als zentrale Kurstreiber

    Als entscheidende operative Kurstreiber identifiziert JPMorgan zwei internationale Schlüsselprojekte. Zum einen das Yellowtail-Projekt vor der Küste von Guyana, dessen Förderpotenzial laut Analysten als "Weltklasse" gilt.

    Zum anderen verweist Jayaram auf das Tengizchevroil-Projekt in Kasachstan. Dieses soll bereits 2026 einen freien Cashflow von rund sechs Milliarden US-Dollar generieren. Für 2027 erwartet JPMorgan immer noch mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Angesichts der hohen Kapitalintensität großer Upstream-Projekte gelten solche Cashflow-Prognosen als starkes Argument für die Attraktivität des Konzerns.

    Neue Fantasie durch Energie für Rechenzentren

    Zusätzliche strategische Optionen sieht JPMorgan im Bereich der Stromversorgung für digitale Infrastruktur. Chevron befinde sich laut Analysten in exklusiven Verhandlungen mit einem Kunden, um beim Bau eines gasbetriebenen Kraftwerks zu helfen, das ein Rechenzentrum mit Energie versorgen soll. Der Schritt könnte Chevron stärker im wachsenden Markt für energieintensive Datenzentren positionieren und zugleich die Nachfrage nach Erdgas langfristig absichern.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
